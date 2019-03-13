Meteorolojiden Mersin için yağış uyarısı

Meteorolojiden Mersin için yağış uyarısı13 Mart 2019 Çarşamba 18:44
ANKARA (AA) - Mersin çevrelerinde bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin çevrelerinde akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, kıyı kesimlerinde gece saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaş ve yetkililerin ani sel, su baskını, hortum ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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