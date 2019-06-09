Meteoroloji'den Marmara uyarısı! Hafta boyu sürecek Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde ve özellikle doğu kesimlerinde hafta boyu yağış görüleceğini bildirdi.

Marmara Bölgesi'nde hafta boyunca yağış bekleniyor. Ani sele karşı uyarı yapıldı Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede görülecek yağışların özellikle Marmara'nın doğu kesimlerinde (Kocaeli ile Sakarya çevreleri) yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök gürültülü sağanak, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını) tahmin ediliyor. Ayrıca, hava sıcaklıklarının biraz azalarak hafta ortasından itibaren mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

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