0553 313 94 23

Meteoroloji, Marmara bölgesi için kar uyarısında bulundu

Meteoroloji'den "Bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor" uyarısı geldi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:25
Meteoroloji, Marmara bölgesi için kar uyarısında bulundu

Meteoroloji  Genel Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Kar yağışının aralıklarla Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 13:25
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. Edirne
  4. Meteoroloji
  5. kar yağışı
  6. marmara bölgesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terörist, saklandığı evin çocuğunu kendisine siper etmiş
    1. Terörist, saklandığı evin çocuğunu..
    2. Irak'ta "Suriye sınırını Haşdi Şabi..
    3. "Başkan olursam Rize'nin üstünü..
    4. Verem yine hortladı!
    5. Sıkıntı dert ve sabır duaları
    6. Başkent’in göbeğinde kaçak sigara..
    7. İİT ve arabuluculuk konferansı
    8. Ev işleri çalışan kadınları zorluyor
    9. Viyadük kazasında bir işçi sağ..
    10. Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
    11. Kemal Batmaz'ın FETÖ sanığı kardeşinin..
    12. Ürün fiyatlarına yasal düzenleme şart
    13. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli..
    14. Başkent'te, kontrolden çıkan kamyon 9..
    15. İran'dan petrol piyasasına müdahale..
    16. Bedelli askerlere önemli eğitim
    17. Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçı ne..
    18. Valilik açıkladı: Yayın yasağı getirildi
    19. Aknelerinizi sıkmayın!
    20. Filipinler'deki uyuşturucu..
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları