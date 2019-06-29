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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece aralığında azalacak.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:43
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak.

Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi öngörülürken ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:43
  1. Kocaeli
  2. Marmara
  3. Sakarya
  4. Meteoroloji

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