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Meteoroloji'den Marmara açıklaması: Radyasyon kaybı sebebiyle...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi için sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği belirtilirken, "Yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle bölge genelinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecektir" denildi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:21
Meteoroloji'den Marmara açıklaması: Radyasyon kaybı sebebiyle...

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı önümüzdeki hafta boyunca hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, hafta ortasından bu yana etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgeyi terk ettiği, bu sistem ile bölgenin tamamına yakınının yağış aldığı belirtildi.

"Radyasyon kaybı sebebiyle..."

Hava sıcaklığının ise hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin altına düştüğü aktarılan açıklamada, "Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki bir hafta boyunca bölgemizin yüksek basınç merkezi ile Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde yağış beklenmiyor. Ancak yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle bölge genelinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği, bölgedeki il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul'da 25, Edirne'de 26, Kırklareli'de 25, Tekirdağ'da 22, Kocaeli'de 25, Sakarya'da 26 ve Yalova'da 25 dereceye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:21
  1. Yalova
  2. Tekirdağ
  3. Sakarya
  4. Kocaeli
  5. Kırklareli
  6. Edirne
  7. Marmara Bölgesi
  8. hava sıcaklığı
  9. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi

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