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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak doluyla birlikte kuvvetli olması bekleniyor

11 Haziran 2019 Salı 12:10
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak doluyla birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya'nın güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak), Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, yerel olarak dolu yağışıyla birlikte kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:10
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. yağış uyarısı

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