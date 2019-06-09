Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den yapılan uyarıda bölgede görülecek kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bayram haftası boyunca bölgemizde etkili olan sıcak havanın, yerini önümüzdeki hafta süresince bölgemizin büyük bölümünde yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlara bırakması bekleniyor. Hafta boyunca bölgemizde görülecek yağışların, bölgemizin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını) tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte azalarak hafta ortasından itibaren bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu tahminleri için kısa süreli tahminlerimiz ve uyarılarımızın takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.