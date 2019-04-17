0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Rize, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevreleriyle Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor- Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2-4 derece artması, Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor

17 Nisan 2019 Çarşamba 08:50
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Rize, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevreleriyle Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde havanın bugün parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul ve Çanakkale çevreleriyle Ankara'nın güney, Isparta ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Rize, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevreleriyle Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması ve Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz kıyılarıyla güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve öğle saatlerinden itibaren de Doğu Karadeniz kıyılarında güneybatıdan kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kar erimeleri, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 08:50
  1. kuvvetli yağış uyarısı
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM / 17 Nisan 2019
    1. GÜNDEM / 17 Nisan 2019
    2. Akçaova 4. Boğa Güreşi Şenliği..
    3. Aydın’dan Hakkarili miniklere destek
    4. Feci kaza! Otomobil trene çarptı: 1 ölü
    5. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu,..
    6. Uyumadan önce bal yerseniz vücudunuzda..
    7. 17.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. Türkiye'nin S-400 alması Yunanistan'ı..
    9. Aktif polis ve askerlere operasyon!
    10. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    11. Yurtta hava durumu
    12. Yaşar Özel kimdir nereli ve kaç yaşında?
    13. Gaziantep’teki kazada ölü sayısı 5’e..
    14. İstanbul seçimlerinde son durum..
    15. Çaldığı içki şişesini montuna saklayan..
    16. Guterres: Kıbrıs'ta müzakerelerin..
    17. Adana merkezli FETÖ operasyonunda 21..
    18. Otomobil hemzemin geçitte trene..
    19. Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma..
    20. Patateste "sıfır gümrük vergisi"..
    21. Turgut Özal nasıl öldü, Turgut Özal..
    22. Netanyahu: Birçok Arap ülkesi lideri..
    23. Patates ithalatında önemli gelişme!
    24. Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı
    25. Dolarda YSK kararı öncesi son durum
    26. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres..
    27. BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs..
    28. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:..
    29. İşte AK Parti'nin YSK'ya sunduğu..
    30. Ankara'da firari cinayet zanlısı..
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı