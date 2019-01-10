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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

10 Ocak 2019 Perşembe 13:49
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Batı Karadeniz’in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Kıyı Ege, Marmara'nın güneybatısı, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:49
  1. kuvvetli yağış
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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