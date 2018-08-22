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Bu illerde yaşayanlar dikkat... Kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri, Bolu'nun güney kesimleri, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:23
Bu illerde yaşayanlar dikkat... Kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Yağışların; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu AnadoluBölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32 

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu 33 

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33 

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27 

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:23
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Artvin
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Adana
  12. Meteoroloji
  13. hava durumu
  14. hava raporu

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