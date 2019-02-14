Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı Hatay ve Osmaniye'de bugün kuvvetli rüzgar bekleniyor

ADANA (AA) - Hatay ve Osmaniye'de bugün kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Osmaniye'nin Toprakkale, Hasanbeyli, Düziçi ve Bahçe ilçeleri ile Hatay'ın Antakya, Yayladağı, İskenderun, Arsuz, Payas, Belen, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Orta ve Doğu Akdeniz açıkları ile Hatay kıyılarında ise fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerekiyor.



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