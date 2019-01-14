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Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı olacağı konusunda vatandaşları uyardı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:40
Meteorolojiden son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:

Yarın öğle saatlerinden itibaren; Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri), Marmara’nın doğusu (Bilecik, Balıkesir’in doğusu ile Sakarya, Bursa illerinin yüksekleri) ile Afyon, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm), Batı Karadeniz’in yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:40
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Bartın
  4. Zonguldak
  5. Sakarya
  6. Kütahya
  7. Kastamonu
  8. Eskişehir
  9. Çankırı
  10. Bursa
  11. Bolu
  12. Bilecik
  13. Balıkesir
  14. Ankara
  15. Afyon
  16. Metoroloji Genel Müdürlüğü
  17. Kar yağışı
  18. kuvvetli kar uyarısı
  19. Hava durumu

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