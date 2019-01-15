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Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

Aksaray'da bu geceden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor

15 Ocak 2019 Salı 16:27
Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

KONYA (AA) - Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Aksaray'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Aksaray'da bu geceden itibaren etkili olacak kar yağışının, gün boyu aralıklarla devam edeceği, yer yer kuvvetli gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer tipi sebebiyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:27
  1. Aksaray
  2. kuvvetli kar yağışı
  3. Meteoroloji
  4. uyarı

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