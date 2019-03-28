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Meteorolojiden kritik "zirai don" uyarısı

Meteoroloji bazı şehirler için zirai don uyarısında bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 15:37
Meteorolojiden kritik "zirai don" uyarısı

Meteorolojiden Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu geceden 31 Mart Pazar sabahına kadar, tarımsal faaliyetlerin başladığı Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta "orta" kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise "kuvvetli" zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik ve benzeri meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları uyarısında bulunuldu.

Bölgelerindeki don riski durumu hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin, en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurabileceği de kaydedildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:37
  1. Yozgat
  2. Sivas
  3. Nevşehir
  4. Kırşehir
  5. Kayseri
  6. zirai don
  7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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