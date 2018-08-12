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Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı

Ordu'nun İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 00:43
Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Samsun 10'uncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre, her iki ilçede de kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.

İkizce ve Çaybaşı ilçeleri çevresinde metrekareye saatte 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Samsun 10'uncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre, her iki ilçede de kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.

İkizce ve Çaybaşı ilçeleri çevresinde metrekareye saatte 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 00:43
  1. Samsun
  2. Ordu
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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