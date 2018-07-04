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Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar tavan yapacak

Ege ile Marmara Bölgesi'nde bazı illerde ve Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

04 Temmuz 2018 Çarşamba 00:38
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar tavan yapacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ege ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği ve sıcak havanın hafta boyunca etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bu hafta boyunca hava sıcaklarının İzmir'de 37, Aydın'da 41, Manisa'da 39, Balıkesir'de 35 ve Çanakkale'de 33 dereceye kadar yükseleceği tahmin edildi.
Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

ANTALYA İÇİN UYARI

Mevsim normallerinin üstündeki hava sıcaklığı nedeniyle sahillerinde yoğunluk oluşan Antalya'da bu yıl bugüne kadarki en yüksek sıcaklık ölçüldü. Hava sıcaklığının 39 derece, nem oranının yüzde 80 kaydedildiği kentte, sıcaktan bunalanlar park, bahçe ve plajlara akın etti.

Konyaaltı Sahili'nde birçok kişi denize girerek serinlemeye çalışırken, birçok kişi de şemsiyelerin altında sıcaktan korundu. Deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği plajlarda çocuklar kumsalda oynadı, tatilciler de şezlonglarda güneşlendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bu yıl bugüne kadarki en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü bilgisini verdi.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Sıcağın bölgeyi etkilemeye devam edeceğini dile getiren Kaya, "Cumaya kadar şehir merkezinde sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Nem oranlarının ise en düşük yüzde 15, en yüksek ise yüzde 80 civarında olmasını tahmin ediyoruz." dedi.

Sıcaklığın hafta sonundan itibaren mevsim normallerine inmesini beklediklerini vurgulayan Kaya, temmuz ayı sıcaklık ortalamasının 34 derece olduğunu kaydetti.

"Önümüzdeki 3 gün boyunca sıcaklık mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyredecek" bilgisini aktaran Kaya, temmuz, ağustos ve eylül ayındaki sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinin 1 derece üzerinde seyretmesini beklediklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 00:38
  1. Manisa
  2. Konya
  3. İzmir
  4. Çanakkale
  5. Balıkesir
  6. Aydın
  7. Antalya
  8. Meteoroloji

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