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Meteorolojiden kritik uyarı! Sıcaklıklar 4 derece artacak

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin tamamı güneşli havanın etkisinde olacak. Sıcaklıkların 2-4 derece arasında artması beklenirken, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de yerel olmak üzere sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
Meteorolojiden kritik uyarı! Sıcaklıklar 4 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  4. Akdeniz
  5. Doğu Akdeniz

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