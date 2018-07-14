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Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor

Temmuz ayı ile birlikte aşırı sıcaklar da etkisini göstermeye başladı. Fakat bu sıcak havalar yerini sağanak yağışa bırakacak. Yurdun büyük bölümünde pazartesi gününe kadar sağanak yağış bekleniyor.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 00:08
Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor

Perşembe günü başlayan yağışlar pazartesi gününe kadar etkili olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Cuma gününden kendini hissettirecek olan sağanak yağış pazar günü de etkili olacak. Fakat yeni haftaya İstanbul güneşli başlayacak.

KARS İÇİN UYARI YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nce, Kars ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün (cuma) Kars ve çevresinde gök gürültülü yağış (15-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de ifade edildi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 00:08
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Rize
  4. Ordu
  5. Kars
  6. İstanbul
  7. Giresun
  8. Artvin
  9. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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