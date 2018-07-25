Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğini açıklamıştı. İstanbul'da dün başlayan ve bugün de devam eden kuvvetli ve gökgürültülü sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar "Sağanak yağışlar ne kadar sürecek ?" sorusunun cevabını merak ediyor. İstanbul Bölge Müdürü Ahmet Kocaman'dan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte yurtta hava durumuna ilişkin son veriler...

Vatandaşlar dikkat! Bu haberi okumadan, şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il için de kuvvetli yağmur uyarısı yapıldı. İstanbul Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, “İstanbul’da yağışlar bugün de etkili olmaya devam edecek. İstanbul ve Trakya bölgesinde kuvvetli yağışlar görülecek. Yarın özellikle İstanbul ve doğusunda yağış kuvvetli olacak ve haftasonuna kadar devam edecek. İstanbul’da bugün ve yarın dikkat etmek gerek sonrasında normale dönecek, hafif olarak devam edecek. Şimşek, dolu, ani sel baskına karşı vatandaşlarımız dikkatli olsun.” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Sinop il genelinde önümüzdeki 3 saat içerisinde (16:00- 19:00 TSİ) yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kastamonu çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kırklareli’nin doğusunda, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Son olarak Edirne görülecek.

Ülkemiz Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı bir sistemin etkisine girdi. Hafta boyunca kuzey ve batı bölgelerimizde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Salı günü Trakya Kesimi, İstanbul il geneli ile Çanakkale'nin doğu, Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba (25.07.2018) günü kuvvetli yağış sahasının, Marmara bölgesinin doğusuna hareket ederek yine İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması bekleniyor. Yağışlı sistemin, Perşembe (26.07.2018) gününden itibaren kuvvetini azaltarak önümüzdeki hafta sonu da dâhil olmak üzere Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da yağışlı havanın, Perşembe (26.07.2018) gününe kadar kuzey ve batı ilçelerinde, Perşembe günüden itibaren ise il genelinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü yağış geçişlerine neden olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Salı Marmara ve Ege'de 4 ila 8, Çarşamba (25.07.2018) günü iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarına, batı bölgelerde yer yer normallerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, yarın (Salı) İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.