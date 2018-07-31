0553 313 94 23

Meteorolojiden kritik uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uzmanlarının yaptıkları son değerlendirmelere göre, Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Ankara, Ordu, Osmaniye, Konya'nın batı kesimleri, Adana ve Mersin'in kuzey çevreleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yağış bekleniyor.

31 Temmuz 2018 Salı 09:07
Meteorolojiden kritik uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Ankara, Ordu, Osmaniye, Konya'nın batı kesimleri, Adana ve Mersin'in kuzey çevreleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güneyi, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege'de 2 ile 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 

İstanbul: Parçalı bulutlu 32 

İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 

Bursa: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 

Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 

Samsun: Parçalı bulutlu 30 

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34 

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:07
  1. Osmaniye
  2. Uşak
  3. Trabzon
  4. Samsun
  5. Ordu
  6. Kütahya
  7. Konya
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Mersin
  11. Hatay
  12. Eskişehir
  13. Erzurum
  14. Diyarbakır
  15. Bursa
  16. Bolu
  17. Bilecik
  18. Balıkesir
  19. Antalya
  20. Ankara
  21. Afyon
  22. Adana
  23. Meteoroloji

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
    1. Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
    2. Enerji kimlikli bina sayısı 743 bin
    3. Afganistan'da patlama: 11 ölü
    4. Doların yine ateşi çıktı!
    5. İnanılır gibi değil! Hamile kadının..
    6. Rusya'dan İran açıklaması: Dayatamayız
    7. Kaz Dağları'nda alarm! Halk seferber..
    8. Altınımızı da uçağımızı da kendimiz..
    9. Bodrum'da kan donduran vahşet! Kürekle..
    10. “Helallik endişesi” katkı maddelerinde
    11. İran kendi kripto parasını çıkarıyor!
    12. Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı!
    13. Bedelli askerlik için verilen 'satılık..
    14. Esed ile PKK arasında alçak anlaşma!
    15. Türkiye şaha kalktı! Gelirler yüzde 30..
    16. Eczacılık taban puanları 2018 sıralama..
    17. Başkan Erdoğan onayladı! OHAL sonrası..
    18. TÜİK, ihracat ve ithalat oranlarını..
    19. Şimdi sıra tercihte
    20. İstanbul'da Jandarmadan sahte evrak..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!