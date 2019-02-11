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Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu geceden itibaren başlıyor

Meteoroloji'den alınan son verilere göre, Türkiye'de bu geceden itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. Sıcaklıkların ise 3 ila 6 derece artması bekleniyor.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:03
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu geceden itibaren başlıyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu sabah saatlerinde Ş. Urfa, Mardin ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevreleri ile akşam saatlerinde sonra Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İşte illere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olarak sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 07:03
  1. Iğdır
  2. Muş
  3. Mardin
  4. Hakkari
  5. Erzurum
  6. Edirne
  7. Artvin
  8. Antalya
  9. Ağrı
  10. Meteoroloji

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