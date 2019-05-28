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Meteoroloji'den kritik uyarı! Şiddetli geliyor...

Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

28 Mayıs 2019 Salı 06:32
Meteoroloji'den kritik uyarı! Şiddetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 06:32
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Kars
  4. Eskişehir
  5. Bolu
  6. Meteoroloji
  7. sağanak yağış
  8. yağmur
  9. hava durumu

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