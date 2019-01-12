Meteoroloji'den kritik uyarı!
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre; Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak.12 Ocak 2019 Cumartesi 12:21
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçmesi, sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması öngörülüyor.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği belirtiliyor.
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