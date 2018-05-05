Meteoroloji'den kritik uyarı

Ankara genelinde saat 20.00'ye kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 20.00'ye kadar güney kesimlerinden başlayarak Ankara genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMASI İSTENDİ

Yerel olacak kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.