Meteoroloji'den kritik İstanbul uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 31-32 derecelerde seyredecek. Salı günü ise gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.08 Temmuz 2018 Pazar 17:18
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.
İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgenin Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor. İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu 31 derece olacağı tahmin edilen sıcaklıklar önümüzdeki 4 gün için de şöyle olacak:
Cumartesi: Az bulutlu 32 derece
Pazar: Az bulutlu 31 derece
Pazartesi: Çok bulutlu 32 derece
Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece
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