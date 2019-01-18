Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Öyle ki konuyla ilgili araştırmalar trendler listesinde ilk sıraları zorluyor. Öte yandan yurt genelinde kar yağışının artık yavaş yavaş terketmesi ile birlikte güzel havalarda bekleniyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan bireyler İstanbul bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyorları.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevreleri, Balıkesir'in kıyı kesimleri, İzmir'in güney ve batı çevreleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar

Rüzgarın; ülkemiz genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

Uyarılar

Zirai don uyarısı

Sabah saatlerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği Adana, Osmaniye ve Hatay'da hafif şiddette zirai don tehlikesi bulunduğundan çiftçilerimizin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu nasıl

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlU bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları ise 11 derece civarında olması bekleniyor.

Ege

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile İzmir'in güney ve batı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hedisesi bekleniyor.