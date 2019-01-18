Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kar yağışının hemen hemen tüm yurt genelinde etkisini yitirmesi ile birlikte, ortaya çıkan don ve buzlanmaya neden oluyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ise 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt aramaktalar.18 Ocak 2019 Cuma 09:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Öyle ki konuyla ilgili araştırmalar trendler listesinde ilk sıraları zorluyor. Öte yandan yurt genelinde kar yağışının artık yavaş yavaş terketmesi ile birlikte güzel havalarda bekleniyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan bireyler İstanbul bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyorları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevreleri, Balıkesir'in kıyı kesimleri, İzmir'in güney ve batı çevreleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar
Rüzgarın; ülkemiz genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
Uyarılar
Zirai don uyarısı
Sabah saatlerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği Adana, Osmaniye ve Hatay'da hafif şiddette zirai don tehlikesi bulunduğundan çiftçilerimizin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İstanbul hava durumu nasıl
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlU bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları ise 11 derece civarında olması bekleniyor.
Ege
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinin, gece saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile İzmir'in güney ve batı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hedisesi bekleniyor.
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