0553 313 94 23

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

18 Şubat 2019 Pazartesi 21:11
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

ANKARA (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ardahan, Hatay çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 21:11
  1. kar yağışı
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adanaspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yollarını ayırdı
    1. Adanaspor, teknik direktör Coşkun..
    2. İş kadınının spekülatif haber..
    3. Mersin’de 5 komiser yardımcısı..
    4. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    5. Başkan Erdoğan, Türk bayraklı halıya..
    6. Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
    7. Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 -..
    8. Havadan tespit edilip cezaları kesildi
    9. Mali'de CFA frangı karşıtı forum
    10. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    11. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 -..
    12. Poroşenko, başkanlığa aday olan..
    13. Sakarya’da otel alevlere teslim oldu
    14. Nani kariyerini ABD'de sürdürecek
    15. "Körfez bölgesinde şartlar..
    16. Ortaköy'deki terör saldırısı davası
    17. Muğla’da göçük altındaki 2 kişiyi..
    18. İstanbul'da halk otobüsü kamyonla..
    19. Eklemler neden çıtlar? Parmak..
    20. Kolesterolü olanlar hangi yiyecekleri..
    21. Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin temelleri..
    22. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:..
    23. Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih,..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    25. Votel'den YPG/PKK'nın "Suriye'den..
    26. Genelkurmay çatı davası
    27. Nijerya'da seçim önlemleri
    28. Ardahan'da yarın (19 şubat salı)..
    29. Paraguay'da Berizzo dönemi
    30. Çekilme palavrası sürüyor! ABD..
    Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular
    Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"