0553 313 94 23

Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı

25 Ocak 2019 Cuma 14:13
Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak, Antalya, Sivas, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz (Osmaniye ve Hatay hariç), İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışların yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, Güney Ege kıyıları, Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor. Antalya'nın bin 200 metre üzeri yükseklerindeki kar yağışının pazar günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun devam edeceği tahmininde bulunuluyor.

Kar yağışı nedeniyle başta Antalya ve Konya'yı birbirine bağlayan kara yollarında olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don öngörülüyor.

Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:13
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. yağış uyarısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HRW, Suudi Arabistan'daki işkence iddialarını araştırmak istiyor
    1. HRW, Suudi Arabistan'daki işkence..
    2. Konkordato talebi reddedilmişti! Resmi..
    3. Türk medya devi resmen iflas etti
    4. Fenerbahçe lige döndü
    5. Irak'tan gelen hasta Diyarbakır'da..
    6. AB'den zorlu çıkış İngiltere’deki..
    7. Bakan Pakdemirli uyardı: Önleminizi alın
    8. Erdoğan: "İttifak, dayanışmanın..
    9. Kader Buse'nin çantası kayalıklarda..
    10. Rusya’da Türk heyetinin "Suriye" mesaisi
    11. İzmir'deki bombalı saldırılarla ilgili..
    12. Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı:..
    13. Abdulkadir Aydın kimdir? Ak Parti..
    14. İmamoğlu gözünü HDP'ye dikti! 'Bir..
    15. Fenerbahçe'de Frey 2-3 hafta yok
    16. Trump'a danışman şoku! Tutuklandı
    17. MHP,Manisa il teşkilatını geçici..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
    19. Milli voleybolcu Meryem Boz'un babası..
    20. Oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi son..
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde