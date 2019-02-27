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Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:19
Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar, Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yer yer fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden yarın gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt (Şirvan, Pervari), Şırnak'ın doğu (Beytüşşebap, Uludere), Van'ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman'ın Sason ilçelerinde yoğun kar yağışı (25-50 santimetre) bekleniyor.

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda ise rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, yarın gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:19
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. Yoğun Kar Yağışı

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