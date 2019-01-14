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Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:07
Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Eskişehir ve Balıkesir çevreleriyle yurdun çeşitli illerine yönelik kar ve fırtına uyarısı geldi.

Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, bugün başlayarak çarşamba sabah saatlerine kadar Konya-Antalya yolunun Alacabel Geçidi başta olmak üzere, Toroslar bölümünün yükseklerinde aralıklarla yoğun kar yağışı olacak. Bölgede, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına da bekleniyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, Zonguldak ve Bartın), Marmara'nın doğusu (Bilecik, Balıkesir, Sakarya ve Bursa) ile Afyon, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:07
  1. fırtına
  2. kar yağışı
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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