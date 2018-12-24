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Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Marmara'nın doğusunda yarın kar nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği bildirildi- Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz için de fırtına uyarısı yapıldı

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Marmara'nın doğusu için kar uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışın sabah saatlerinden sonra yükseklerden başlayarak kara dönüşmesi bekleniyor.

Bolu, Kastamonu, Düzce ve Karabük çevreleriyle Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (7-15 santimetre, yüksekleri 20 santimetre) olması tahmin edilen yağışların başta Bolu Dağı geçişinde olmak üzere ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Ege'de de yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Uşak çevreleriyle Manisa'nın doğu ve yüksek kesimlerinde kara dönüşmesi ve kuvvetli (10-20 santimetre) olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeybatısında da yağmur şeklinde başlayacak yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde kara dönüşmesi ve kuvvetli (8-15 santimetre, yüksekleri 20 santimetre) olması tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusunda yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sabah saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşeceği, Bilecik, Balıkesir'in doğusu, Sakarya'nın güneyiyle Kocaeli ve Bursa'nın yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (10-20 santimetre) olması öngörülüyor.

Dört bölgede de ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

- Fırtına uyarısı

Meteorolojiden, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz için de fırtına uyarısı geldi. Buna göre, rüzgarın yarın Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden 6- 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Batı Akdeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına, zamanla 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
  1. fırtına
  2. kar yağışı
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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