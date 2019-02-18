Meteorolojiden kar uyarısı! Öğleden sonra başlayacak

Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'de başlayacak yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Tedbir alınmalı

Meydana gelebilecek buzlanma ve don ile kuvvetli rüzgar ve tipinin sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.