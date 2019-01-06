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Meteorolojiden kar uyarısı

06 Ocak 2019 Pazar 18:32
Meteorolojiden kar uyarısı

ANKARA (AA) - Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda görülecek kar yağışlarının bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar yoğun (20-50 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

Başta çığ tehlikesi olmak üzere buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 18:32
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. yoğun kar

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