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Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış ve kar uyarısı geldi. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

23 Kasım 2018 Cuma 09:30
Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Isparta ile Antalya'nın batı kesimleri dışında), Doğu ve Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Konya, Karaman, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genelliklekuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:30
  1. Kırıkkale
  2. Karaman
  3. Konya
  4. Isparta
  5. Denizli
  6. Çankırı
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. uyarı
  10. Meteoroloji

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