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Meteoroloji’den iyi haber! Hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji’den alınan son verilere göre ülke genelinde yağış beklenmezken Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:56
Meteoroloji’den iyi haber! Hava bugün nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıülke genelinde 1 ila 3 derece artarak mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 20

İstanbul: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 24

Bursa: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.) 24

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu 24

Trabzon: Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu 22

Erzurum: Az bulutlu ve açık 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:56
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. Hava durumu
  12. Meteoroloji

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