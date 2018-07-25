0553 313 94 23

Meteorolojiden İstanbul'un için dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un 4 ilçesi için ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu konusunda uyardı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:59
Meteorolojiden İstanbul'un için dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için bir son dakika uyarısı geldi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (25.07.2018) saat 16:00 TSİ'ye kadar İstanbul'un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Öte yandan İstanbul'da iki gündür etkili olan yağmur bugün de aralıklarla etkili olurken, Taksim'de bulunan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyeleri ile ilerledi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:59
  1. İstanbul
  2. Meteoroloji

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Musk ismine yasak geldi!
    1. Musk ismine yasak geldi!
    2. Avrupa Birliği'nden Türkiye'deki..
    3. Hayvan barınağında skandal! Açlıktan..
    4. Bedelli askerlik teklifinde değişiklik..
    5. Bakanlıktan pasaport açıklaması!..
    6. Apple MacBook Pro sorununu kabul etti!
    7. ABD'li Brunson hakkında flaş karar! Ev..
    8. Diş beyazlatmanın zararı var mıdır?
    9. Meteorolojiden İstanbul'un için dolu..
    10. AK Parti'de 3 il başkanlığına atama!
    11. Meteorolojiden İstanbul'un 8 ilçesi..
    12. Mahir Ünal: Siyasetin gündemini..
    13. Mustafa Varank'tan çelik üreticilerine..
    14. Büyük tehlike! Kızlı erkekli ormanda..
    15. ABD'li rahip Brunson hakkında flaş karar
    16. Güneş çarpmasına neler iyi gelir?
    17. Sponsorlar devreye girdi! Ronaldo'dan..
    18. Adnan Oktar örgütü tutuklularına..
    19. Kızılırmak'ta kaybolan gençten acı..
    20. AK Parti'de 3 yeni atama! Twitter'dan..
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!