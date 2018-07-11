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Meteorolojiden İstanbullulara son dakika uyarısı!

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:09
Meteorolojiden İstanbullulara son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya,Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak,Kütahya, Eskişehir, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı bulutlu 31
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:09
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Zonguldak
  4. Trabzon
  5. Tekirdağ
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Rize
  9. Kütahya
  10. Kocaeli
  11. Kırklareli
  12. İzmir
  13. İstanbul
  14. Eskişehir
  15. Erzurum
  16. Diyarbakır
  17. Çanakkale
  18. Bursa
  19. Bolu
  20. Bilecik
  21. Balıkesir
  22. Artvin
  23. Antalya
  24. Ankara
  25. Adana
  26. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  27. istanbul hava durumu

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