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Meteoroloji'den İstanbullulara kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentin genelinde dün etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkilemişti.

09 Eylül 2018 Pazar 10:36
Meteoroloji'den İstanbullulara kritik uyarı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Konya, Yozgat, Erzincan, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul için de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 26
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İzmir: Parçalı bulutlu 31
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 31

Meteoroloji uyarmıştı İstanbulda yağmurlu günMeteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da yağmurlu gün

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 10:36
  1. Yozgat
  2. Tunceli
  3. Trabzon
  4. Samsun
  5. Muş
  6. Konya
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Erzurum
  10. Erzincan
  11. Diyarbakır
  12. Bingöl
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Afyon
  16. Adana
  17. istanbul
  18. hava durumu
  19. istanbul hava durumu

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