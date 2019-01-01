Meteoroloji'den İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu verilerine göre, hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru biraz artış gösterse de perşembe günün itibarıyla Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistemle birlikte havalar soğuyacak ve yağışlar etkili olacak.

Soğuk ve yağışlı havanın cuma günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde, hafta sonu ise batı bölgelerinde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yoğun kar yağışı uyarısı

5 günlük haritalı tahmin verilerine göre, İstanbul'da cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da bu iki gün hava sıcaklığı da 1 derece olarak bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul'da kar yağışının yoğun olarak etkisini göstermesi beklenirken, yağışların 2 günden fazla sürebileceği de belirtiliyor.

Özellikle cuma günü Akdeniz ve kıyı Ege dışındaki bölgelerde kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

5 günlük hava tahmini



Bugün için hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ocak 2019 hava durumu tahmini ise şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Denizli, Manisa çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.