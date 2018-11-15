THY- Euroleague
0553 313 94 23

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Sabahtan itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre mega kent İstanbul'da sağanak yağmurun bu sabahtan itibaren etkili olması bekleniyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye devam ederken, mevsim normallerinin altında seyredecek

15 Kasım 2018 Perşembe 07:45
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Sabahtan itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Antalya, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2), Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kuvvetli kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca; yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü; İzmir ve Aydın ilinin iç kesimlerinde hafif zirai don, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur illerimizde ise orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarılar şöyle:

Kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı

Türkiye'nin doğu kesimlerinde görülecek yağışların Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kuvvetli kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara (buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli yağmur ve sağanak yağış uyarısı

Yağışların; İstanbul, Antalya,Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; gece saatlerine kadar Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Zirai don uyarısı

Yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü; İzmir ve Aydın ilinin iç kesimlerinde hafif zirai don, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur illerimizde ise orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava sıcaklıkları

ISTANBUL 9°C, 13°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 21°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, 1500 m rakım ve üzerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 3°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR 4°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 07:45
  1. Osmaniye
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Bayburt
  5. Şanlıurfa
  6. Tunceli
  7. Trabzon
  8. Siirt
  9. Rize
  10. Muş
  11. Mardin
  12. Kahramanmaraş
  13. Manisa
  14. İzmir
  15. İstanbul
  16. Isparta
  17. Hatay
  18. Gümüşhane
  19. Giresun
  20. Erzurum
  21. Erzincan
  22. Elazığ
  23. Diyarbakır
  24. Denizli
  25. Burdur
  26. Bitlis
  27. Bingöl
  28. Aydın
  29. Artvin
  30. Antalya
  31. Meteoroloji
  32. hava durumu
  33. hava raporu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizi kirletene 5 kat fazla ceza ödeyecek
    1. Denizi kirletene 5 kat fazla ceza..
    2. Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı!..
    3. Yahudiler isyanda! İsrail'i protesto..
    4. Almanya'ya FETÖ'cü akını devam ediyor!..
    5. Terör devleti İsrail'de Demir Kubbe..
    6. Köşeye sıkışınca İsrail'den bunu..
    7. Terör örgütü PKK'nın sorgu odaları..
    8. Barzani’den darbe girişimi
    9. Süheyl Batum Fenerbahçe’yi çok..
    10. Bu oyuna dikkat Türkiye! Yine devredeler
    11. Şüpheli ölüm... Ekipler soruşturma..
    12. Sınırda kriz: Sayı hızla artıyor
    13. Polis alarma geçti... Tam o an...
    14. ABD gazetesinden dikkat çeken haber…..
    15. Ekipler seferber oldu… Bakın nerede..
    16. 3 büyükşehirde operasyon… Sahte..
    17. Galatasaray'dan Tolgay Arslan bombası!
    18. Bir ilde daha okullar tatil edildi
    19. İngiltere'de tarihi kabine..
    20. Macron'dan Trump'a cevap: Bağımlısı..
    Ahlak zaafiyeti! Ayşe Arman para karşılığında...
    Ahlak zaafiyeti! Ayşe Arman para karşılığında...
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!