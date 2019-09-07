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Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul da listede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı il ve bölgelere sağanak yağmur uyarısında bulundu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:24
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul da listede

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul'da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul’da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:24
  1. Van
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  3. İstanbul
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  6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  7. Doğu Anadolu
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  10. Doğu Karadeniz

YORUM YAZ

  • SerhatSerhat30 dk önce
    Meteorolojinin sayfasında 5 gün gram yağmur görünmüyor?
  • HasanHasan34 dk önce
    Ekreme haber verin sonra bilmiyorduk der

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