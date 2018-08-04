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Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı

Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için öğleden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:38
Meteoroloji'den flaş sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muş, Bitlis, Artvin, Sinop, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Artvin'in iç kesimleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 39

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:38
  1. Osmaniye
  2. Ardahan
  3. Uşak
  4. Trabzon
  5. Tekirdağ
  6. Sinop
  7. Samsun
  8. Muş
  9. Kırklareli
  10. Kars
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Hatay
  14. Erzurum
  15. Diyarbakır
  16. Denizli
  17. Çanakkale
  18. Bitlis
  19. Balıkesir
  20. Artvin
  21. Antalya
  22. Ankara
  23. Ağrı
  24. Afyon
  25. Adana
  26. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  27. Akdeniz
  28. Marmara
  29. Ege

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