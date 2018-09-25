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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul ve diğer iller için son dakika hava durumu uyarısı!

Türkiye artık yazı geride bırakıyor. Sonbahara adımını atan Türkiye genelinde hava durumu mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarısında bulunurken, özellikle Marmara ve Karadeniz’de hava soğudu ve yağmur var. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde havanın durumunu tahmini haberimizde.

25 Eylül 2018 Salı 08:43
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul ve diğer iller için son dakika hava durumu uyarısı!

Türkiye artık yazı geride bırakıyor. Sonbahara adımını atan Türkiye genelinde hava durumu mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarısında bulunurken, özellikle Marmara ve Karadeniz’de hava soğudu ve yağmur var. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde havanın durumunu tahmini haberimizde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu değerlendirmeleri geldi. Buna göre; yurdumuz Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisi altına girecek sıcaklık 8-15 derece azalacak. İstanbul başta olmak üzere yurt geneli, yarından itibaren etkisini gösterecek "kestane karası fırtınası"yla sıcak yaz günlerine veda edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize, Artvin, Muş ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 08:43
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Rize
  4. Muş
  5. İzmir
  6. Erzurum
  7. Diyarbakır
  8. Artvin
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Ağrı
  12. Adana
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