0553 313 94 23

Meteorolojiden İstanbul uyarısı: 5 gün boyunca etkili olacak!

Akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek.

10 Ekim 2018 Çarşamba 20:26
Meteorolojiden İstanbul uyarısı: 5 gün boyunca etkili olacak!

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina kenarlarına sığındı.

Etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. Kısa süreli yağış ardından hava aydınlandı.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Bu akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış İstanbul'da önümüzdeki günlerde de devam edecek. 5 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 20:26
  1. İstanbul
  2. Meteoroloji
  3. istanbul
  4. yağmur
  5. sağanak yağış
  6. sağanak yağış uyarısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS ortaöğretim sonuçları Kasım’ın kaçında açıklanacak?
    1. 2018 KPSS ortaöğretim sonuçları..
    2. Mircea Lucescu: O bizim için önemli..
    3. Aziz Kocaoğlu'ndan CHP genel..
    4. 'Hasta adam' Avrupa, kendi geleceğini..
    5. Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yeni görevi..
    6. Meteorolojiden İstanbul uyarısı: 5 gün..
    7. Yine Kılıçdaroğlu yine çarpıtma
    8. Eğitimciler ne diyor?
    9. Osman Coşkun Bilim Teknoloji ve..
    10. Panik atak başka kalp krizi başka!
    11. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına..
    12. 7’sine kadar yaptın yaptın..
    13. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    14. Akılsız başın cezasını..
    15. Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren..
    16. Yuvanızda huzursuzluk olmaması için...
    17. Çocuk eğitimini bu faktörler etkiliyor
    18. Prens Selman Batı basınının hedefi oldu
    19. Mutfak geniş olmalı
    20. Çocuk felci yetişkinlere de bulaşıyor
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?