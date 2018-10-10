Meteorolojiden İstanbul uyarısı: 5 gün boyunca etkili olacak!
Akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, önümüzdeki 5 gün boyunca devam edecek.10 Ekim 2018 Çarşamba 20:26
İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina kenarlarına sığındı.
Etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. Kısa süreli yağış ardından hava aydınlandı.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Bu akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış İstanbul'da önümüzdeki günlerde de devam edecek. 5 gün boyunca İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.
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