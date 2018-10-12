Meteoroloji'den İstanbul için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde bugünparçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Yağışların öğle saatlerine kadar İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerine kadar İstanbul'un AvrupaYakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekiyor.