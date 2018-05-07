Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meteoroloji'den İstanbul için 'ani sel' uyarısı!

Yağışlı havanın etkisi altına giren Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda, öğle saatlerine kadar sağanak bekleniyor. Yağışlı hava İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olacak. Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, yerel dolu, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:53
Meteoroloji'den İstanbul için 'ani sel' uyarısı!

Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar bölgenin güney ve doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova) kuvvetli olması ve bu bölgelerde metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise batı ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Yağışlar nedeniyle ani sel, yerel dolu, yıldırım gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:53
  1. Yalova
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. İstanbul
  5. istanbul
  6. sel
  7. Meteoroloji

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknoloji devi halka açılıyor
    1. Teknoloji devi halka açılıyor
    2. Yarasaların "kış uykusu" bitti,..
    3. Pitbulllu CHP'li fuhuş çetesinde!
    4. Kulüp yöneticisi açıkladı: Yıldız..
    5. Para dolu çantayı bankta unutmuştu!..
    6. Ekmeleddin İhsanoğlu başvuru yapmadı!
    7. ‘Çekici’ portföyü genişliyor
    8. Umut senetli satışlarda
    9. Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
    10. CEO, 11 Mayıs’ta açıklanıyor
    11. Saadet Partili amcadan..
    12. Bozdağ'dan İslam düşmanlarına sert..
    13. 11 Eylül işkencecisi senatodan onay..
    14. 2. el yetkililere emanet
    15. Bakanlık açıkladı: Üst düzey terörist..
    16. Türkiye’nin kirazı Çin piyasası için..
    17. Türk gemisine çarpan kaptan görevden..
    18. Meteoroloji'den İstanbul için 'sel'..
    19. ÇAYKUR uyardı: Çayı belirli fiyatın..
    20. Kayseri'de piyasaya sahte para süren 3..
    Kuveyt Türk
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...