THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahmin raporuna göre Marmara'nın doğusu, Ege Bölgesi ve İç Anadolu'nun iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesi dışındaki kesimlerin tamamında yağış bekleniyor.

07 Eylül 2018 Cuma 09:34
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor. 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 09:34
  1. Bartın
  2. Zonguldak
  3. Trabzon
  4. Sivas
  5. Rize
  6. İstanbul
  7. Eskişehir
  8. Çankırı
  9. Artvin
  10. Ankara
  11. Yağış
  12. uyarı
  13. Meteoroloji

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Parasını yolculardan istediler! "Parayı verirsem beni evime bırakırsınız"
    1. Parasını yolculardan istediler!..
    2. Meteoroloji'den İstanbul için kritik..
    3. Toplantı halindeki FETÖ'cüler yakalandı
    4. İstanbul okul servis ücretleri 2018 2019
    5. Okulların servis ücretleri belirlendi
    6. Okul servis ücretleri belli oldu
    7. Yatırımda dev hamle!
    8. Cuma günü okunması sevap olan sureler
    9. Malatya’da trafik kazası: 2 kişi..
    10. Kağıthane Tünelinde kaza: 1 ölü, 1..
    11. Cuma günü okunacak dua
    12. Ağaca çarpan otomobil takla attı: 4..
    13. Tekirdağ'da freni patlayan kamyon evin..
    14. "Esed savaşı kazandı, görüşmemiz lazım"
    15. PKK'ya bir darbe daha! Öldürüldüler
    16. Cuma mesajları | En güzel resimli cuma..
    17. Başbakan 79 yıl sonra özür diledi!
    18. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    19. Hulusi Akar: Pakistan ile savunma..
    20. 'Çalındı' ihbarı yaptığı koyunlar..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristlerin kara günü!
    Teröristlerin kara günü!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?