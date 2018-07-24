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Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

24 Temmuz 2018 Salı 07:55
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve Toroslar Mevkii, Denizli, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara' nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 07:55
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. İstanbul
  4. Eskişehir
  5. Edirne
  6. Denizli
  7. Çankırı
  8. Çanakkale
  9. Balıkesir
  10. Ankara
  11. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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