İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da (Elazığ ve Malatya hariç) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yoğun kar yağışı uyarısı

Elazığ ve Malatya dışında Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir

İllere göre hava durumu

ISTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

IZMIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

GİRESUN °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı