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Meteoroloji'den İstanbul için sıcak hava ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün saat 15.00'e kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise öğle saatlerinde 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46
Meteoroloji'den İstanbul için sıcak hava ve sağanak uyarısı!

Hafta başından beri sıcaklıkların yüksek olduğu İstanbul'a yağışlı hava geri dönüyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, bugün sabah saatlerinden başlayarak saat 15.00'e kadar kentte sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise öğle saatlerinde 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Kentte yarın yağış beklenmezken, cuma günü ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Ankara ve Konya'nın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Sakarya
  4. Konya
  5. Kocaeli
  6. Kırklareli
  7. Hatay
  8. Eskişehir
  9. Bolu
  10. Bilecik
  11. Ankara
  12. Meteoroloji
  13. İstanbul
  14. hava durumu
  15. hava raporu

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